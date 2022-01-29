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MSB: Karda mahsur kalan 3 kişi helikopterle tahliye edildi - Son Dakika

MSB: Karda mahsur kalan 3 kişi helikopterle tahliye edildi

29.01.2022 13:14
MSB: Karda mahsur kalan 3 kişi helikopterle tahliye edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mersin'de yüksek gerilim hattı çalışmaları sırasında kar nedeniyle mahsur kalan 3 kişinin helikopterle tahliye dildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mersin'de yüksek gerilim hattı çalışmaları sırasında kar nedeniyle mahsur kalan 3 kişinin helikopterle tahliye dildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mersin ili Erdemli ilçesi Kızılen- Alibeyli mevkiinde yüksek gerilim hattı çalışmaları için arazide bulunan ve kötü hava koşulları sebebi ile mahsur kalan 3 vatandaşımız Hava Kuvvetlerimize ait helikopterle bölgeden alınarak Mersin'e tahliye edildi" denildi.

FOTOĞRFALI


MSB: Karda mahsur kalan 3 kişi helikopterle tahliye edildi
MSB: Karda mahsur kalan 3 kişi helikopterle tahliye edildi
MSB: Karda mahsur kalan 3 kişi helikopterle tahliye edildi
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yüksek gerilim hattı, Mersin, Milli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Karda mahsur kalan 3 kişi helikopterle tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: Karda mahsur kalan 3 kişi helikopterle tahliye edildi - Son Dakika
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