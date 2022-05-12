Son dakika: MSB: "21 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
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Son dakika: MSB: "21 terörist etkisiz hale getirildi"

12.05.2022 19:59

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı, Karkamış ve Köprübatı Hudut Karakolu'na yapılan saldırı sonrası etkisiz haline getirilen terörist sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Karkamış ve Köprübatı Hudut Karakolu'na yapılan saldırı sonrası etkisiz haline getirilen terörist sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Karkamış ve Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz haline getirilen terörist sayısı 21'e yükselmiştir. Cezalandırma atışlarına devam edilmektedir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Milletimizin huzur ve güvenliğine karşı her türlü girişime misliyle karşılık verilmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

(Hidayet Türkyılmaz - İHA)

Son dakika: MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: MSB: '21 terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika


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