MSB'den 'Dedeağaç' açıklaması: Büyük bir yığınaklama söz konusu değil - Son Dakika

MSB'den 'Dedeağaç' açıklaması: Büyük bir yığınaklama söz konusu değil

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Dedeağaç üssüne askeri yığınak yapmasına ilişkin, "ABD'nin söz konusu sevkiyatları Atlantic Resolve Harekatı kapsamında yapılan faaliyetlerdir. Bu kapsamda çok büyük bir yığınaklama söz konusu değil. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" açıklaması yapıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Muhabere Binbaşı Pınar Kara, bakanlıkta aylık bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kara, kasım ayında 17'si büyük, 44'ü orta çaplı olmak üzere 61 operasyon icra edildiğini, 169 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Kara, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 33 bin 5, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 529 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Kara, "Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, uluslararası hukuka uygun, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır. Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan masum insanlar ile tüm dini ve etnik grupların güvenliğine de büyük önem verilmektedir. Operasyonlarımızda tarihi ve kültürel dokular başta olmak üzere çevrenin korunmasına da azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için sivil halk, çevre, tarihi, dini ve kültürel yapılar dokunulmazdır. Tek hedefimiz teröristlerdir. Bizim için terörist neredeyse hedef orasıdır. Asil milletimizden aldığımız güçle ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.

'İRAN SINIRINDA 2 BİN 134 ŞAHIS YAKALANDI'Kara, hudut birliklerinin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alındığını belirterek, şunları söyledi: "Hudutlarımız, cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle korunmaktadır. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında İran sınırında 92 bin 521 şahıs engellenmiş, 2 bin 134 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde kasım ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 756 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 18'i FETÖ mensubu olmak üzere 51'i teröristtir. 24 bin 118 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda; 372 kilogram uyuşturucu, 1000 paket sigara, 186 adet muhtelif silah ve 164 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Sınırlarımızın güvenliği ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sağlanmaktadır." 'SURİYE HAREKAT BÖLGESİ'NDE 22 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Kara, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları ile Suriye'nin kuzeyinde yaratılan terör oluşumlarının daha büyük sıkıntılara mahal vermeden engellendiğini ve engellenmeye devam edildiğini söyledi. Ancak terör örgütlerinin; başta Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusu olmak üzere diğer bölgelerden de sivillere ve birliklere saldırı arayışlarını sürdüğünü belirten Kara, "Söz konusu terörist faaliyetlere kahraman komandolarımız tarafından anında müdahale edilmektedir. Kasım ayı içerisinde harekat bölgelerimize, terör örgütü tarafından 16 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. 19 Kasım 2021 tarihinde hain terör örgütü tarafından Afrin şehir merkezine yapılan roket saldırısı sonucu 4 masum sivil hayatını kaybederken 17 sivil ise yaralanmıştır. Saldırılara verilen karşılıklar ve bölgede yürütülen teröristle mücadele operasyonları neticesinde kasım ayında 22 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu saldırıların sonlandırılması için belirlenen hedefler derhal ateş altına alınarak imha edilmekte, birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyor, muhataplarımızdan da uymalarını bekliyoruz" ifadesini kullandı.Kara ayrıca, Türkiye 'nin Libya 'da yabancı güç olmadığını belirterek, "Şu anda Libya'da istikrar adına bir gelişme varsa ve siyasi süreç başlamışsa bu Türkiye'nin katkılarıyla mümkün olmuştur. Libyalı yöneticiler de bu gerçeği ifade etmektedir. Libya'daki temel sorun Hafter grubu ve onu destekleyenlerdir. Libya'da çözüme ulaşılamamasındaki asıl neden buradan kaynaklanmaktadır. Türkiye; Libya halkının hak ettiği refaha ve demokrasiye ulaşmasını arzu etmekte ve 24 Aralık 'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin huzur içinde yapılabilmesi için elinden gelen desteği vermektedir" dedi. 'YUNANİSTAN'A SAHADA GEREKLİ KARŞILIK VERİLMEKTE'Kara, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkileri ve müttefiklik ruhu içindeki tüm iyi niyetli ve samimi yaklaşımlarına rağmen Yunanistan 'ın gerginliği tırmandırıcı, saldırgan söylem, tahrik ve hukuk tanımaz eylemlerine devam ettiğini belirtti. Kara, "Yaptığımız tüm diyalog ve görüşme çağrılarımızın karşılığında Türkiye'ye karşı yönelttiği temelsiz suçlamalarını sürdürmektedir. Yunanistan, 2021 yılı başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalara yönelik 2 bin 321 (Gemi ihlal: 1048, GASA iniş-kalkış: 1.273) ihlal gerçekleştirmiştir. Yunanistan provokatif tutumunu gereksiz NAVTEX/NOTAM/NOTMAR ilanlarıyla da sürdürmektedir. 1988 tarihli Türk-Yunan Atina Mutabakat Muhtırası ile bayram/tatil dönemlerinde tatbikat-eğitim faaliyetlerinden kaçınılmasını kapsayan Moratoryum periyodunu 59 kez ihlal etmiştir. Yunanistan ayrıca, sahte tehdit algısı yaratarak, caydırıcılık sağladığı gerekçesiyle, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz 'de bölge dışı ülkeleri de dahil ederek tatbikatlar düzenlemeye devam etmektedir. Yunanistanlı yöneticilerin hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmakta, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık verilmektedir" ifadelerini kullandı. 'YUNANİSTAN, GÖÇMENLERE İNSANLI DIŞI UYGULAMA SERGİLİYOR'Kara, Yunanistan'ın her türlü gerçeği çarpıtarak mağdur bir ülke olduğu imajını vermeye, Avrupa Birliği üyeliğine sığınarak hukuk dışı ve saldırgan eylemlerini örtbas etmeye, suni bir tehdit algısı oluşturarak bazı ülkelerle ittifak kurmaya çalıştığını söyledi. Kara, "Bu 'ittifak içinde ittifak' girişimleri, hem NATO dayanışmasına hem de ikili ilişkilere zarar vermektedir. Bütün bunlar; bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı sağlamayan, aksine gerginliği tırmandıran, müttefiklik ruhuna aykırı eylemlerdir. Ayrıca Yunanistan, bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla da provokatif silahlanma faaliyetlerini sürdürmektedir. Yunanistanlı yöneticilerin bu yaklaşımının beyhude bir çaba olduğunu bizimle birlikte kendi akademisyenleri, bazı diplomatları ve komutanları da açık yüreklilikle ifade etmektedirler. Tüm bunların yanı sıra Yunanistan, göçmenlere karşı Avrupa Birliği'nin savunduğunu iddia ettiği ortak değerlere ve evrensel ilkelere aykırı ve insanlık dışı uygulamalar sergilemektedir. Ege Denizi'nde kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere göçmenleri acımasız bir şekilde geri itmeye devam etmektedir. Geri ittiği göçmenlerin görüntülerini sildirmekten, delilleri yok etmekten de çekinmemekte ve yaptığı hukuksuzluğu gizlemeye çalışmaktadır" diye konuştu.'YUNANİSTAN HEYETİNİ BEKLİYORUZ'Kara, Yunanistan'dan beklentilerinin diyalog ve görüşme için koşullar öne sürmek yerine; uzlaşmaz, hukuk tanımaz tutumundan ve üçüncü tarafları sorunlara dahil etme çabalarından vazgeçmesi, uluslararası hukuk zemininde, iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve barışçıl yöntemlerle sorunların çözümüne yönelik samimi gayret göstermesi olduğunu kaydetti. Kara, "Bu çerçevede, Güven Arttırıcı Önlemlere ilişkin görüşmelerin 4'üncü turu için davet ettiğimiz Yunanistan Savunma Bakanlığı heyetini Ankara 'ya beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Defalarca ifade ettiğimiz gibi Türkiye hiç kimse için tehdit değildir. Aksine dost ve ortakları için güçlü, etkin ve güvenilir bir müttefiktir" ifadelerini kullandı. ABD İLE GÖRÜŞMELERKara, Türkiye ile ABD arasında yüksek düzeyli savunma grup toplantısının 16-17 Kasım'da Washington 'da gerçekleştirildiğini anımsatarak, "4 yıl aradan sonra yeniden yapılan toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalınmıştır" diye konuştu.'GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde, Türkiye'nin Edirne sınırına 40 kilometre mesafedeki Dedeağaç'ta son dönemde ABD'de tarafından yapılan yığınaklama çalışmasına ilişkin soru üzerine, şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin söz konusu sevkiyatları Atlantic Resolve Harekatı kapsamında yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler 2014 yılından itibaren yapılıyor. Stratejik intikal, lojistik faaliyetleri olarak icra edilen faaliyetlerdir. Daha önce Baltık üzerinden yapılan faaliyetler son dönemde Dedeağaç üzerinden gerçekleştiriliyor. Bunlar ABD'nin Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere kendi lojistik ve muharip unsurlarını rotasyonel olarak Avrupa'ya getirip, belli bir müddet onlara buralarda eğitim verip daha sonra geri intikalini kapsayan rotasyonel faaliyetler. Bu kapsamda çok büyük bir yığınaklama söz konusu değil. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz."F-35 İLE İLGİLİ İKİNCİ TOPLANTIABD'den F-16 tedariki konusunun Kongre'ye gittiği yönündeki bilgilerle birlikte F-35 konusundaki görüşmelere yönelik soru üzerine de "Talebimizi ABD tarafına ulaştırdık. Onlar değerlendirme aşamasında. Bu konunun Kongre'ye gittiğinde nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz" açıklaması yapıldı. F-35'lerle ilgili ilk toplantının 27 Ekim'de Ankara'da yapıldığı hatırlatılarak, "İkinci toplantı 2022 yılının başında ABD'de yapılacak" denildi. Terör örgütüne yönelik Irak ile ortak bir operasyonun gündemde olup olmadığına yönelik soru üzerine ise "Sayın Milli Savunma Bakanımızın beraberinde Sayın Genelkurmay Başkanımız ile Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette terörle mücadele konusunda iş birliğine yönelik bir ortak anlayışa varılmıştı. O konuda teknik düzeydeki çalışmalar devamlı olarak yapılıyor. Irak ile terörle mücadele konusunda iş birliği yapılmaya devam ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik yardımlarının sürdüğüne ilişkin iddialarla ilgili ise, "Bu konuda duyulan rahatsızlık Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil devletimizin çeşitli makamları tarafından defalarca dile getirilmiştir. Bu konuda birçok kez çağrı yapıldı; ama yeni bir gelişme, değişiklik görülmüyor" denildi. Terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ'lı teröristleri hapishanelerden serbest bıraktıkları iddiaları ile ilgili de "Terör örgütünün hapishanelerdeki DEAŞ'lıları gerek para karşılığı gerekse kendi amaçları doğrultusunda kullanmak üzere serbest bıraktıklarına yönelik birçok tespit basın tarafından da paylaşıldı. Terör örgütü bunu yapıyor" ifadeleri kullanıldı.