MSB "Kaybolan çocuğu arama faaliyetleri devam ediyor" - Son Dakika
MSB "Kaybolan çocuğu arama faaliyetleri devam ediyor"
Milli Savunma Bakanlığı: "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timimiz tarafından Foça/İzmir'de batan EGEMM adlı teknenin bulunmasının ardından kaybolan bir çocuğu arama faaliyetleri devam ediyor.
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24.08.2020 18:23:10. #1.12#
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