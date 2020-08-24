MSB "Kaybolan çocuğu arama faaliyetleri devam ediyor" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timimiz tarafından Foça/ İzmir'de batan EGEMM adlı teknenin bulunmasının ardından kaybolan bir çocuğu arama faaliyetleri devam ediyor."

(İHA)