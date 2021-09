"Sadece iki generalimiz emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, emeklilik için talepte bulanan iki general hakkında bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, "Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yaptıkları açıklamada emeklilik için talepte bulunan generaller hakkında gerçeği yansıtmayan haberler yer aldığını belirterek, " TSK'da görev yapan her bir personelin bu kutsal görevi seçmesi kadar emekli talebinde bulunması da en doğal hakkıdır. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla dileyen her TSK personeli görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile ocak-şubat veya temmuz-ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir. Bu kapsamda emeklilik dilekçelerinin alınması işlemi 31 Ağustos 2021'de tamamlanmıştır. Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir. Söz konusu iki generalimizin emeklilik taleplerini olağan dışı bir işlem gibi göstererek TSK'nda bir sıkıntı varmış gibi vermek, sayılar ve isimler vererek olumsuz algı oluşturmaya çalışmak; iyi niyetle açıklanması mümkün olmayan, hem emeklilik talebinde bulunan personelimizin kişilik haklarına saygısızlık hem de TSK'yı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları olarak değerlendirilmektedir. Asılsız haberlerle hakları ihlal edilen personelimizin gerçeği yansıtmayan haber veya yorumlara karşı her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır" dedi.

(Utku Şimşek/İHA)