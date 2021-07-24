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MSB kaynakları: Bedelli askerlik konularının istismarı, personeli olumsuz etkilemekte - Son Dakika

MSB kaynakları: Bedelli askerlik konularının istismarı, personeli olumsuz etkilemekte

24.07.2021 13:44
MSB kaynakları: Bedelli askerlik konularının istismarı, personeli olumsuz etkilemekte, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynakları, 'bedelli askerlik uygulamasının kaldırılması' veya 'bedel ücretinin azaltılması' gibi söylemlerle gençlerin duygularının istismar edilmemesi gerektiğini, bu tür tartışmaların Türk Silahlı Kuvvetleri personelini olumsuz etkilediğini belirtti.

MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynakları, 'bedelli askerlik uygulamasının kaldırılması' veya 'bedel ücretinin azaltılması' gibi söylemlerle gençlerin duygularının istismar edilmemesi gerektiğini, bu tür tartışmaların Türk Silahlı Kuvvetleri personelini olumsuz etkilediğini belirtti.

Bakanlık kaynakları, son dönemde özellikle ücreti üzerinden yapılan bedelli askerlik tartışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Askerlik sisteminde yapılan düzenleme ile dövizle askerlik hizmetinde yaş sınırının kaldırıldığını, bedelli askerlik hizmetinin sürekli hale getirildiğini, dövizle askerlik ve bedelli askerlik bedel miktarının eşitlendiğini hatırlatan kaynaklar, yeni sistem ile yedek astsubaylık statüsünün oluşturulduğunu, askerlik süresinin 12 aydan 6 aya indirildiğini hatırlattı. Meclis'te 2019'da kabul edilen Askeralma Kanunu ile hem vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yükümlü personel ihtiyacının karşılandığını ifade eden kaynaklar, böylece modern, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir sistemin tesis edildiğini aktardı. Gerekli ve doğru olarak nitelendirilen bedelli askerliğin sürekli hale getirildiğini belirten kaynaklar, yeni düzenleme ile iş sahibi gençlere ve öğrencilere, eğitim, öğretim ve mesleki gelişmelerinde geleceklerini planlama açısından kolaylık ve fayda sağlandığını, yurt içinde ve dışında çalışan, çevresine, topluma ve ekonomiye katkı sağlayan çalışmaların da vatan hizmeti olarak görülmesinin sağlandığını söyledi.

Daha önceki dönemlerde toplumsal beklentinin karşılanması amacıyla hayata geçirilen bedelli askerlik uygulamalarının askerlik kaynağını erteleme, yoklama kaçağı ve bakaya gibi nedenlerle meydana gelen birikmenin azaltılması amacıyla yapıldığına dikkati çeken kaynaklar, bu nedenle bedel miktarının düşük tutulduğunu ifade etti.MÜRACAAT SAYILARINDA ARTIŞYeni askerlik sistemi kapsamında bedelli uygulamasının sürekli hale getirildiğini yineleyen kaynaklar, yaş sınırının kaldırıldığı, gerek vatandaşların gerekse TSK'nın yükümlü ihtiyacı göz önünde bulundurularak önceki uygulamalardan farklı kriterler esas alınarak bedel miktarının belirlendiğini belirtti. Yeni askerlik sisteminin öncelikli amacının yurdun ve dünyanın birçok bölgesindeki farklı coğrafyalarda görev yapan TSK'nın insan kaynağının desteklenmesi olduğunu vurgulayan kaynaklar, "Bedelli askerlik için her yıl Bakanlıkça kontenjan belirlenmekte, kontenjan sayısı aşılması halinde adaylar kura ile tespit edilmektedir. Bedelli askerlikten istifade edecek sayının belli bir kontenjan ile sınırlı tutulması nedeniyle bedel miktarının azaltılmasına bağlı olarak gelirde artış olacağı sonucuna ulaşmak doğru değildir" diye konuştu. Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyenlerin sayısında her sene artış yaşandığını dile getiren kaynaklar, uygulamanın ilk hayata geçtiği 2019 yılının ikinci yarısında 49 bin 107 kişinin bedelli askerlik için başvuru yaptığını belirtti. 1 Ocak 2020- 30 Haziran 2020 tarihlerinde 25 bin 893, 1 Temmuz 2020- 31 Aralık 2020 tarihlerinde ise 45 bin 740 kişinin başvuruda bulunduğunu ifade eden kaynaklar, 1 Ocak 2021- 30 Haziran 2021 tarihlerinde başvuru sayısının 34 bin 829'a ulaştığını bildirdi.'POPÜLİST SÖYLEMLER'

TSK'nın, Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini vurgulayan kaynaklar, "TSK, karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak, 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Böylesine hassas ve kritik bir dönemde bedelli askerlik konularının istismar edilmesi ve böylesi konuların konuşulması dahi kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle bedelli askerlik uygulamasının kaldırılması veya ücretinin azaltılması gibi popülist söylemlerle gençlerin duygularını istismar edilmemesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.


Koruyucu Aile Günü, Milli, Ocak, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB kaynakları: Bedelli askerlik konularının istismarı, personeli olumsuz etkilemekte - Son Dakika


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