MSB kaynakları: Emeklilik taleplerini olağan dışı göstermek TSK'yı yıpratmaya dönüktür - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir. Söz konusu iki generalimizin emeklilik taleplerinin olağan dışı bir işlem gibi göstererek Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sıkıntı varmış gibi vermek, TSK'yı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları olarak değerlendirilmektedir" denildi.

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında emeklilik için talepte bulunan generaller hakkında gerçeği yansıtmayan haberler yer aldığı bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan her bir personel için görev seçimi kadar emeklilik talebinde bulunulmasının da en doğal hak olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personeli görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile Ocak-Şubat veya Temmuz-Ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir. Bu kapsamda emeklilik dilekçelerinin alınması işlemi 31 Ağustos 2021'de tamamlanmıştır. Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir. Söz konusu iki generalimizin emeklilik taleplerinin olağan dışı bir işlem gibi göstererek TSK'nda bir sıkıntı varmış gibi vermek, sayılar ve isimler vererek olumsuz algı oluşturmaya çalışmak; iyi niyetle açıklanması mümkün olmayan, hem emeklilik talebinde bulunan personelimizin kişilik haklarına saygısızlık hem de TSK'yı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları olarak değerlendirilmektedir. Asılsız haberlerle hakları ihlal edilen personelimizin gerçeği yansıtmayan haber veya yorumlara karşı her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır."