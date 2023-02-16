Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, görüntülerdeki araçların depremin ardından yardım için bölgeye gelen İspanya Silahlı Kuvvetlerine ait araçların arama-kurtarma bölgesine intikali sırasında çekilen görüntüler olduğunu açıkladı. - ANKARA

Bazı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, "İspanya ordusuna bağlı zırhlı araçların İskenderun ve sahil bölgesinde devriye görevi" yaptığına ilişkin iddia yer aldı.

Kaynak: İHA

İskenderun, İspanya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB kaynaklarından 'İspanyol devriyesine' yalanlama - Son Dakika

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