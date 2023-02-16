MSB kaynaklarından "İspanyol devriyesine" yalanlama - Son Dakika
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MSB kaynaklarından "İspanyol devriyesine" yalanlama

16.02.2023 10:22
MSB kaynaklarından "İspanyol devriyesine" yalanlama

Milli Savunma Bakanlığından, "İspanya ordusunun İskenderun'da devriye görevi gerçekleştirdiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından, "İspanya ordusunun İskenderun'da devriye görevi gerçekleştirdiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bazı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, "İspanya ordusuna bağlı zırhlı araçların İskenderun ve sahil bölgesinde devriye görevi" yaptığına ilişkin iddia yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, görüntülerdeki araçların depremin ardından yardım için bölgeye gelen İspanya Silahlı Kuvvetlerine ait araçların arama-kurtarma bölgesine intikali sırasında çekilen görüntüler olduğunu açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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İskenderun, İspanya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB kaynaklarından 'İspanyol devriyesine' yalanlama - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB kaynaklarından "İspanyol devriyesine" yalanlama - Son Dakika
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