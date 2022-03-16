MSB kaynakları: "Mauripol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalar sürmektedir" - Son Dakika
Üye Girişi

MSB kaynakları: "Mauripol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalar sürmektedir"

16.03.2022 16:55
MSB kaynakları: "Mauripol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalar sürmektedir"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Türk vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi için Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile birlikte çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Türk vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi için Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile birlikte çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca konu hakkında yapılan açıklamada, "Mariupol'daki vatandaşlarımızın güvenli şekilde tahliyeleri için Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmalar sürmektedir. Bölgenin tam ve güvenli olarak kontrolünü müteakip, vatandaşlarımızın tahliye edilmesi beklenmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Çavuşoğlu: Mariupol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz Çavuşoğlu: Mariupol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz Rusya, Türklerin tahliyesi için mayınları temizliyor Rusya, Türklerin tahliyesi için mayınları temizliyor

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB kaynakları: 'Mauripol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalar sürmektedir' - Son Dakika


Son Dakika
16:59 Kremlin'den müzakere ile ilgili açıklama: Ukrayna'da İsveç gibi tarafsız bir devlet oluşturulmasına sıcak bırakıyoruz
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:28 Amerikalı astronot Mark Vande Hei, Rusya'nın izniyle dünyaya gelecek
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
16:03 Bakan Çavuşoğlu: Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 17:12:31. #1.13#
SON DAKİKA: MSB kaynakları: "Mauripol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalar sürmektedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement