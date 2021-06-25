MSB kaynaklarından "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiği" iddiasına yalanlama - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bazı internet sitelerinde "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiği" iddiası yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İddialara gerekçe olarak gösterilmeye çalışılan Türkiye ile Katar arasındaki "Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği Protokolü"nün askeri sağlık alanında iş birliği protokolü olduğunu vurgulayan kaynaklar, "Protokol, her yıl belirlenecek kontenjan dahilinde misafir personel ve Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker-sivil personel ile Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor." ifadesini kullandı.