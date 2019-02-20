Son Dakika Haberleri: Msb: Kazada Yaralanan Kahraman Silah Arkadaşlarımız Süratle Hastaneye Tahliye Edilmiş Tedavilerine...

Msb: Kazada Yaralanan Kahraman Silah Arkadaşlarımız Süratle Hastaneye Tahliye Edilmiş Tedavilerine...

55 dakika önce

MSB: Kazada yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş tedavilerine başlanmıştır.

Msb: Kazada Yaralanan Kahraman Silah Arkadaşlarımız Süratle Hastaneye Tahliye Edilmiş Tedavilerine..., System.String[]
MSB: Kazada yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:04 Kaynak: AA

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