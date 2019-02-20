Msb: Kazada Yaralanan Kahraman Silah Arkadaşlarımız Süratle Hastaneye Tahliye Edilmiş Tedavilerine...
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MSB: Kazada yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş tedavilerine başlanmıştır.
MSB: Kazada yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:04 Kaynak: AA
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