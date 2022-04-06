MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi - Son Dakika
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MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi

06.04.2022 14:09
MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Kefken açıklarında mayın tespit edildiği, bölgenin emniyete alındığı ve SAS timleri tarafından müdahale edildiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Kefken açıklarında mayın tespit edildiği, bölgenin emniyete alındığı ve SAS timleri tarafından müdahale edildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir" denildi.


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Milli, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi - Son Dakika


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