MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi (2) - Son Dakika

BÖLGENİN KOORDİNATLARI ÇEVREDEKİ DENİZ ARAÇLARINA BİLDİRİLDİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken sahili açıklarında tespit edilen mayına Deniz Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından müdahale ediliyor. Mayının bulunduğu bölgenin koordinatı da çevrede bulunan deniz taşıtlarına bildirildi.