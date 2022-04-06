MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi (2) - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi (2)

06.04.2022 15:01
MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi (2)

BÖLGENİN KOORDİNATLARI ÇEVREDEKİ DENİZ ARAÇLARINA BİLDİRİLDİKocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken sahili açıklarında tespit edilen mayına Deniz Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından müdahale ediliyor.

BÖLGENİN KOORDİNATLARI ÇEVREDEKİ DENİZ ARAÇLARINA BİLDİRİLDİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken sahili açıklarında tespit edilen mayına Deniz Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından müdahale ediliyor. Mayının bulunduğu bölgenin koordinatı da çevrede bulunan deniz taşıtlarına bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamayla Kefken sahili açıklarında mayın benzeri bir cisim tespit edildiği bildirildi. Liberya bandıralı CS Cihan adlı yük gemisi seyir halindeyken denizde tespit ettikleri bir cismi Liman Başkanlığı'na bildirdi. Ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Deniz Karakol uçağıyla bölgede yapılan incelemede cismin mayın olduğu tespit edildi. Kıyıdan yaklaşık 57 kilometre açıkta görüldüğü tespit edilen mayınla ilgili Deniz Kuvvetleri'ne ait SAS timleri bölgeye giderek güvenlik önlemi aldı. Ayrıca mayının bulunduğu bölgenin koordinatı çevrede bulunan deniz araçlarına bildirildi. Çalışmalar devam ediyor. Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/KANDIRA,(Kocaeli)

YORUMLAR
500
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Karadeniz'de 3. mayın alarmı, SAS timleri olay yerinde Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Karadeniz'de 3. mayın alarmı, SAS timleri olay yerinde Uyuşturucu ticareti yapan iki kız kardeşe 25 yıl hapis Uyuşturucu ticareti yapan iki kız kardeşe 25 yıl hapis Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanığı kız kardeşlere hapis cezası Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanığı kız kardeşlere hapis cezası

Kandıra, Kocaeli, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi (2) - Son Dakika


Son Dakika
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
15:01 Marsilya, Cengiz Ünder'le 5 yıllık sözleşme imzalayacak
14:46 Rubato'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında yeni gelişme! Hapsi isteniyor
14:43 Bakan Murat Kurum, ziyarette bulunduğu ailenin kalan ev taksitlerini üstlendi
14:23 Sağanak yağış heyelana sebep oldu, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan çatlak yol tamamen çöktü
14:20 Kadın motosiklet sürücüsü kasksız yakalanınca "Kask almaya param yetmedi" savunması yaptı
14:13 TFF'de başkanlık ibresi Hamit Altıntop'u gösteriyor!
14:12 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler olacak? Bekir, Atlas'a zarar vermek için nasıl bir plan yaptı?
14:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Karadeniz'de 3. mayın alarmı, SAS timleri olay yerinde
14:06 İlk bölümü bugün yayınlanacak Annemin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 15:10:55. #1.11#
SON DAKİKA: MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement