MSB: Kefken açıklarında tespit edilen mayın imha edildi - Son Dakika
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MSB: Kefken açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

06.04.2022 16:04
MSB: Kefken açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kefken açıklarında tespit edilen mayının SAS timleri tarafından emniyetli şekilde imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kefken açıklarında tespit edilen mayının SAS timleri tarafından emniyetli şekilde imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kefken açıklarında deniz karakol uçağı tarafından bir mayının teşhis edilmesinin ardından bölge emniyete alınarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timleri sevk edildi.

Söz konusu mayın, emniyetli şekilde imha edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Karadeniz'de 3. mayın alarmı, SAS timleri olay yerinde Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Karadeniz'de 3. mayın alarmı, SAS timleri olay yerinde MAYININ BULUNDUĞU BÖLGENİN KORDİNATLARI ÇEVREDEKİ DENİZ ARAÇLARINA BİLDİRİLDİ MAYININ BULUNDUĞU BÖLGENİN KORDİNATLARI ÇEVREDEKİ DENİZ ARAÇLARINA BİLDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSB: Kefken açıklarında tespit edilen mayın imha edildi - Son Dakika


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