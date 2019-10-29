Son Dakika Haberleri: MSB: "Keşif sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu"
Son Dakika Güncel MSB: 'Keşif sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu'

MSB: "Keşif sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu"

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Keşif ve gözlem sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Keşif ve gözlem sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan askerin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekatında görevli bir kahraman silah arkadaşımız, 28 Ekim 2019 tarihinde keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında rahatsızlanmış ve helikopterle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Pençe -3 Harekatı'nda rahatsızlanan bir asker şehit düştü
Terör örgütü YPG'ye verilen 150 saatlik süre bugün doluyor Doların ateşi söndü! Uluslararası piyasalarda 5,72'den işlem görüyor Son dakika: Irak'ta polis göstericilere ateş açtı: 13 kişi öldü, 865 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 10:03:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Keşif sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]