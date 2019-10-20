MSB: "Kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı...
1 saat önce
MSB: "Kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:30 Kaynak: AA
MSB: "Kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir."
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