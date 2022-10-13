MSB keskin nişancı tüfeği KN-12'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdiğini duyurdu - Son Dakika
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MSB keskin nişancı tüfeği KN-12'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdiğini duyurdu

13.10.2022 18:21

MSB keskin nişancı tüfeği KN-12'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdiğini duyurdu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından üretilen keskin nişancı tüfeği KN-12'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini duyurdu.

MSB keskin nişancı tüfeği KN-12'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdiğini duyurdu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından üretilen keskin nişancı tüfeği KN-12'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini duyurdu.

MSB, MKE tarafından üretilen keskin nişancı tüfeği olan KN-12 isimli keskin nişancı tüfeğinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda "Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12'nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: İHA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB keskin nişancı tüfeği KN-12'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdiğini duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB keskin nişancı tüfeği KN-12'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdiğini duyurdu - Son Dakika
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