Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda "Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12'nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB keskin nişancı tüfeği KN-12'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdiğini duyurdu - Son Dakika

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