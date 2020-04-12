MSB: Kilis'te 16 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildi - Son Dakika

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MSB: Kilis'te 16 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, 16 adet M-14 antipersonel mayınının tespit edildiği açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, 16 adet M-14 antipersonel mayınının tespit edildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde yaptıkları mayın, el yapımı patlayıcı aramasında 16 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 04:02 Kaynak: DHA
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