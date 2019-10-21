Son Dakika Haberleri: MSB: "Kilometrelerce uzunlukta şehri adeta bir ağ gibi sarmalayan tüneller tespit edilerek...
Son Dakika Güncel MSB: 'Kilometrelerce uzunlukta şehri adeta bir ağ gibi sarmalayan tüneller tespit edilerek...

MSB: "Kilometrelerce uzunlukta şehri adeta bir ağ gibi sarmalayan tüneller tespit edilerek...

2 saat önce

MSB: "Kilometrelerce uzunlukta şehri adeta bir ağ gibi sarmalayan tüneller tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.

MSB:

MSB: "Kilometrelerce uzunlukta şehri adeta bir ağ gibi sarmalayan tüneller tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir." - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:00 Kaynak: İHA
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MSB: PKK/YPG'li teröristlerin çıkması yakından takip ediliyor
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