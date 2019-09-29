Son Dakika Haberleri: Msb kime ait olduğu belirlenemeyen iha, iki adet f-16 tarafından vuruldu
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Msb kime ait olduğu belirlenemeyen iha, iki adet f-16 tarafından vuruldu

53 dakika önce

MSB Kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, iki adet F-16 tarafından vuruldu.

MSB Kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, iki adet F-16 tarafından vuruldu

Msb kime ait olduğu belirlenemeyen iha, iki adet f-16 tarafından vuruldu

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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:54 Kaynak: DHA
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