Milli Savunma Bakanlığı, korona virüse karşı askeri kışlalar da alınan tedbirleri gösteren bir video paylaştı.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Tüm yurtta olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde COVID19 tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda kışla yemekhanelerimizde askerlerimiz aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor" denildi. - ANKARA