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MSB: "Kışla yemekhanelerimizde askerlerimiz aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor"
6 saat önce
MSB: "Kışla yemekhanelerimizde askerlerimiz aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor" Milli Savunma Bakanlığı, korona virüse karşı askeri kışlalar da alınan tedbirleri gösteren bir video paylaştı.
MSB: "Kışla yemekhanelerimizde askerlerimiz aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, korona virüse karşı askeri kışlalar da alınan tedbirleri gösteren bir video paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Tüm yurtta olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde COVID-19 tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda kışla yemekhanelerimizde askerlerimiz aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:46 Kaynak: İHA
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