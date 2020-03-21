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MSB: Kışla yemekhanelerine "aralıklı oturma" düzeni getirildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüsle mücadele çerçevesinde kışla yemekhanelerinde düzenli dezenfekte işlemlerinin yapıldığını ve askerlerin aralıklı düzende oturtulduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüsle mücadele çerçevesinde kışla yemekhanelerinde düzenli dezenfekte işlemlerinin yapıldığını ve askerlerin aralıklı düzende oturtulduğunu bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin alınmasına devam edildiği vurgulandı.
Kışla yemekhanelerinde düzenli olarak dezenfekte işlemlerinin uygulandığı belirtilen paylaşımda, "Askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:58 Kaynak: AA
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