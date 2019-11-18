Son Dakika Haberleri: MSB: KKTC bayrağının yakılmasını kınıyoruz
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MSB: KKTC bayrağının yakılmasını kınıyoruz

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

MSB: KKTC bayrağının yakılmasını kınıyoruz, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bayrak bir milletin onurudur. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar, KKTC bayrağının adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:36 Kaynak: DHA
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