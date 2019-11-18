MSB: KKTC bayrağının yakılmasını kınıyoruz
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:36 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bayrak bir milletin onurudur. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar, KKTC bayrağının adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır" denildi.
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