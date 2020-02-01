MSB: "Koca Yusuf Operasyonu başarılı şekilde tamamlandı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Koca Yusuf Operasyonu başarılı şekilde tamamlandı. - Son Dakika

MSB: "Koca Yusuf Operasyonu başarılı şekilde tamamlandı.

6 saat önce

MSB: "Koca Yusuf Operasyonu başarılı şekilde tamamlandı.

MSB:

MSB: "Koca Yusuf Operasyonu başarılı şekilde tamamlandı. Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden alarak Ankara'ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara'daki Etimesgut Havaalanına indi." - ANKARA

Koca Yusuf, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:06 Kaynak: İHA
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