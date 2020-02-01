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MSB: "Koca Yusuf Operasyonu başarılı şekilde tamamlandı.
6 saat önce
MSB: "Koca Yusuf Operasyonu başarılı şekilde tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:06 Kaynak: İHA
MSB: "Koca Yusuf Operasyonu başarılı şekilde tamamlandı. Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden alarak Ankara'ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara'daki Etimesgut Havaalanına indi." - ANKARA
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