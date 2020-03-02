MSB: Komandolar PKK/YPG'li 32 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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MSB: Komandolar PKK/YPG'li 32 teröristi etkisiz hale getirdi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:04 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/ YPG'li 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek, 32 PKK/YPG'liyi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
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