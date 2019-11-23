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Msb: komandolarımız mayın-eyp temizliğine devam ediyor
6 saat önce
MSB: Komandolarımız mayın-EYP temizliğine devam ediyorMİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde komandoların mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizliğine devam ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:42 Kaynak: DHA
MSB: Komandolarımız mayın-EYP temizliğine devam ediyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde komandoların mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizliğine devam ettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimizin Mehmetçiğin yarattığı huzur ve güven ortamı sayesinde evlerine ve topraklarına geri dönüşünden rahatsız olan terör örgütü PKK/ YPG, bombalı araçlarla masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Komandolarımız ise mayın/EYP temizliğine devam ediyor" denildi.
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