Son Dakika Haberleri: MSB: Komandolarımız mayın-EYP temizliğine devam ediyor
Son Dakika Güncel MSB: Komandolarımız mayın-EYP temizliğine devam ediyor - Son Dakika

MSB: Komandolarımız mayın-EYP temizliğine devam ediyor

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde komandoların mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizliğine devam ettiğini açıkladı.

MSB: Komandolarımız mayın-EYP temizliğine devam ediyor, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde komandoların mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizliğine devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimizin Mehmetçiğin yarattığı huzur ve güven ortamı sayesinde evlerine ve topraklarına geri dönüşünden rahatsız olan terör örgütü PKK/ YPG, bombalı araçlarla masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Komandolarımız ise mayın/EYP temizliğine devam ediyor" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:00 Kaynak: DHA
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