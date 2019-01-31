Son Dakika Haberleri: Msb Komandoların Karlı Dağlarda Yaptığı Operasyonun Videosunu Paylaştı

Msb Komandoların Karlı Dağlarda Yaptığı Operasyonun Videosunu Paylaştı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), terörle mücadele operasyonlarını sürdüren komandoların, karla kaplı dağlardaki operasyon görüntülerinin yer aldığı video paylaşıldıBakanlığın sosyal medya hesabından "Müşahede, muhakeme, icra... Derin kar ve şiddetli soğuktaki intikal sonrası komandolarımız zirvede.

Msb Komandoların Karlı Dağlarda Yaptığı Operasyonun Videosunu Paylaştı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), terörle mücadele operasyonlarını sürdüren komandoların, karla kaplı dağlardaki operasyon görüntülerinin yer aldığı video paylaşıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Müşahede, muhakeme, icra... Derin kar ve şiddetli soğuktaki intikal sonrası komandolarımız zirvede." başlığıyla paylaşılan videoda, kahramanların operasyon öncesi planlama ve koordinasyon yaptığı görülüyor.

Komandoların yer yer bellerine gelen karda yürüyüşünün yer aldığı videoda, kahraman Mehmekçik'in zorlu kış şartlarında yaptığı operasyon faaliyetleri gösteriliyor.

Videonun sonunda komandaların üs bölgesinde faaliyet sonunda yaptığı inceleme de yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:55 Kaynak: AA

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