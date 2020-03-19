MSB: "(Korana virüs tedbirleri) 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: '(Korana virüs tedbirleri) 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme... - Son Dakika

MSB: "(Korana virüs tedbirleri) 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme...

7 saat önce

MSB: "(Korana virüs tedbirleri) 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM Başkanlığınca 3 Mayıs 2020 tarihine ertelenmiştir.

MSB:

MSB: "(Korana virüs tedbirleri) 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM Başkanlığınca 3 Mayıs 2020 tarihine ertelenmiştir." - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:30 Kaynak: İHA

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