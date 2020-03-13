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MSB: "(Korona virüs önlemleri) Tüm personelin seyahat maksatlı yurt dışı izinleri geçici bir süre...
6 saat önce
MSB: "(Korona virüs önlemleri) Tüm personelin seyahat maksatlı yurt dışı izinleri geçici bir süre için ertelenmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:10 Kaynak: İHA
MSB: "(Korona virüs önlemleri) Tüm personelin seyahat maksatlı yurt dışı izinleri geçici bir süre için ertelenmiştir." - ANKARA
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