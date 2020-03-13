MSB: "(Korona virüs önlemleri) Tüm personelin seyahat maksatlı yurt dışı izinleri geçici bir süre... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: '(Korona virüs önlemleri) Tüm personelin seyahat maksatlı yurt dışı izinleri geçici bir süre... - Son Dakika

MSB: "(Korona virüs önlemleri) Tüm personelin seyahat maksatlı yurt dışı izinleri geçici bir süre...

6 saat önce

MSB: "(Korona virüs önlemleri) Tüm personelin seyahat maksatlı yurt dışı izinleri geçici bir süre için ertelenmiştir.

MSB:

MSB: "(Korona virüs önlemleri) Tüm personelin seyahat maksatlı yurt dışı izinleri geçici bir süre için ertelenmiştir." - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:10 Kaynak: İHA
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