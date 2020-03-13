MSB: "(Korona virüs tedbirleri) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: '(Korona virüs tedbirleri) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet... - Son Dakika

MSB: "(Korona virüs tedbirleri) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet...

6 saat önce

MSB: "(Korona virüs tedbirleri) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları karargahları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de...

MSB:

MSB: "(Korona virüs tedbirleri) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları karargahları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:12 Kaynak: İHA
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