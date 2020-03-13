MSB: "(Korona virüs tedbirleri) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları karargahları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir." - ANKARA