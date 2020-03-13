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MSB: "(Korona virüs tedbirleri) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet...
6 saat önce
MSB: "(Korona virüs tedbirleri) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları karargahları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de...
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:12 Kaynak: İHA
MSB: "(Korona virüs tedbirleri) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları karargahları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir." - ANKARA
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