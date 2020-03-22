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MSB: "Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmanın en temel yöntemlerinden birisinin ellerin doğru yıkanması olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmanın en temel yöntemlerinden birisinin ellerin doğru yıkanması olduğunu bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından videolu yapılan paylaşımda, koronavirüsün alınan tedbirlerden daha güçlü olmadığı vurgulanarak şunları kaydedildi.
"Koronavirüs salgınından korunmanın en temel yöntemlerinden birisi ellerimizin doğru şekilde yıkanmasıdır. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir."
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:00 Kaynak: AA
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