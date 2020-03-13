MSB: "(Koronavirüs tedbirleri) Nizamiyeler, termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: '(Koronavirüs tedbirleri) Nizamiyeler, termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev... - Son Dakika

MSB: "(Koronavirüs tedbirleri) Nizamiyeler, termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev...

6 saat önce

MSB: "(Koronavirüs tedbirleri) Nizamiyeler, termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir.

MSB:

MSB: " (Koronavirüs tedbirleri) Nizamiyeler, termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir."

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:08 Kaynak: AA
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