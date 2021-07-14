MSB, Kovid-19'la mücadele için gönderilen tıbbi yardım desteğinin Tunus'a ulaştırıldığını bildirdi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak amacıyla gönderilen tıbbi yardımların Tunus'a ulaştırıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tunus'un Kovid-19 ile mücadelesine destek olmak amacıyla içerisinde 50 bin adet aşının da bulunduğu tıbbi yardımlar Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Tunus'a ulaştırılarak yetkililere teslim edildi."