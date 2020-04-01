Son Dakika › Güncel › MSB: 'Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait... - Son Dakika
MSB: "Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait...
6 saat önce
MSB: "Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptı"
MSB: "Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptı"
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:34 Kaynak: AA
Son Dakika İspanya'da defnedilen Türk gencin ailesi DHA?ya konuştu Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız