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MSB: "Kovid-19 virüsüyle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere'ye...
6 saat önce
MSB: "Kovid-19 virüsüyle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere'ye gönderildi.
MSB: "Kovid-19 virüsüyle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere'ye gönderildi."
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:46 Kaynak: AA
Son Dakika - İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına teşekkür Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü