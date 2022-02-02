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MSB kritik operasyonu açıkladı! Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor - Son Dakika

MSB kritik operasyonu açıkladı! Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor

02.02.2022 09:17
MSB kritik operasyonu açıkladı! Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı 'Kış Kartalı' hava harekatı icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı 'Kış Kartalı' hava harekatı icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Derik, Sincar ve Karacak bölgelerine icra edilen 'Kış Kartalı Hava Harekatı' hakkında açıklama yaptı. PKK/KCK/ YPG ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirildiğini belirtilen açıklamada, "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekatı icra edilmiştir" denildi.

"HAREKATIN PLANLAMA VE İCRASINDA, SİVİL HALKIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İLE ÇEVRENİN KORUNMASI KONUSUNDA AZAMİ HASSASİYET GÖSTERİLMİŞTİR"

Açıklamada, Harekatın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterildiği vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen Kış Kartalı Harekatı'nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekatın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

(Mehmet Kalay - Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

MSB kritik operasyonu açıkladı! Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor

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Milli Savunma Bakanlığı, Terör, Milli, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB kritik operasyonu açıkladı! Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor - Son Dakika


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