MSB, Kütahya'da devam eden orman yangınları için 8 helikopter görevlendirdi - Son Dakika
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MSB, Kütahya'da devam eden orman yangınları için 8 helikopter görevlendirdi

25.07.2022 08:51
MSB, Kütahya'da devam eden orman yangınları için 8 helikopter görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Kütahya Emet'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir ve Isparta'dan 8 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kütahya Emet'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir ve Isparta'dan 8 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kara Havacılık Komutanlığı tarafından görevlendirilen ve yangın söndürme teçhizatına sahip helikopterlerin bölgeye intikal ettiği belirtilerek, Emet'te bulunan bir adet İHA ile yangın söndürme çalışmaları havadan takip edilerek koordinasyon için görüntü aktarımı yapıldığı aktarıldı.

Paylaşımda ayrıca, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığından görevlendirilen personel ve yangın söndürme araçlarının da bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

YORUMLAR
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Kütahya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Kütahya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Isparta, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB, Kütahya'da devam eden orman yangınları için 8 helikopter görevlendirdi - Son Dakika

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