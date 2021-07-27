MSB: "Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz atışı sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekatı (Irak Kuzeyi/Hakurk) bölgesinde 26 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemizden yol emniyetine çıkan unsurlarımıza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)