MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi' - Son Dakika

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