Son Dakika Haberleri: Msb: Kuzey Irak'ta Türk Üssüne Saldırı PKK Provakasyonu
BBC

Msb: Kuzey Irak'ta Türk Üssüne Saldırı PKK Provakasyonu

46 dakika önce

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Duhok kenti yakınlarında bulunan Türk üssüne yapılan saldırıda "kısmı araç ve malzeme" hasarı oluştuğu belirtildi.

Msb: Kuzey Irak'ta Türk Üssüne Saldırı PKK Provakasyonu, System.String[]
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Duhok kenti yakınlarında bulunan Türk üssüne bir grup tarafından yapılan saldırıda "kısmı araç ve malzeme" hasarı oluştuğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı saldırının PKK provakasyonu olduğunu açıklarken, Reuters Kürt yetkililere dayanarak Türk üssüne saldırı sırasında "bir protestocunun öldüğünü" duyurdu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1089164952819154945

Reuters olayda 10 kişinin de yaralandığını, üsteki iki tankın ve bazı diğer araçların yakıldığını bildirdi.

Reuters'a konuşan yerel sağlık yetkilisi Necib Said, Türk askerlerin "protestoculara" ateş açtığını belirtti ancak ölen kişinin hayatını nasıl kaybettiğinin bilinmediğini açıkladı.

Olayla ilgili olarak Türk yetkililerden başka bir açıklama gelmedi.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden ismini açıklamak istemeyen bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada kalabalığın Türkiye'nin bölgede gerçekleştirdiği hava saldırılarını protesto ettiğini söyledi. Yetkili Türkiye'nin son hava saldırısında dört sivilin öldüğünü de iddia etti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne yakınlığıyla bilinen Rudaw internet sitesi olayı "Amedi ilçesine bağlı Şiladze kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bombardımanlarına karşı protesto gösterileri düzenlendi. Göstericiler TSK'ya bağlı bir karargaha girdi" diye duyurdu.

Rudaw'a konuşan yetkililer askerlerin kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığını belirtti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:36 

PKK, Irak, Dünya
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