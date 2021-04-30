MSB, Kuzey Makedonya ordusuna tanıtım amaçlı 7 bin 400 üniforma ve tank çekicisi teslim etti - Son Dakika

MSB, Kuzey Makedonya ordusuna tanıtım amaçlı 7 bin 400 üniforma ve tank çekicisi teslim etti
30.04.2021 18:59
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında Kuzey Makedonya ordusuna 7 bin 400 Gore-Tex üniforma ve BMC marka tank çekicisi teslim edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında Kuzey Makedonya ordusuna 7 bin 400 Gore-Tex üniforma ve BMC marka tank çekicisi teslim edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki İlinden Kışlası'nda tören düzenlendi.
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök ile Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska'nın katıldığı törende, iki ülke arasındaki Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, Kuzey Makedonya ordusuna tanıtım amaçlı 7 bin 400 Gore-Tex üniforma ve BMC marka tank çekicisi teslim edildi.
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