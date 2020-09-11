MSB Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildi - Son Dakika

MSB Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildi
Libya, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında TCG Gemlik Fırkateyni ile denizde arama kurtarma eğitimi icra edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG Gemlik Fırkateynimiz ile gemide konuşlu helikopter tarafından denizde arama kurtarma eğitimi icra edildi denildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 11:44 - Kaynak: DHA
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