MSB: Libya'da 12 mühimmat EOD timlerince imha edildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da patlamamış ve tuzaklanan 12 mühimmatın bölgedeki patlayıcı madde keşif ve imha (EOD) timleri tarafından imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, darbeci Hafter ve milisleri tarafından Libya'da sivil yerleşim yerlerine atılıp patlamayan çok sayıda mühimmat ile masum sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) imhasına devam ediliyor.

Bu kapsamda, bölgede bulunan EOD timleri, tespit edilen 12 mühimmatı daha imha etti.