MSB: Libya'da Hafter ve milisleri tarafından tuzaklanan mayın ve EYP'lerin imhası sürüyor - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Libya'da darbeci Halife Hafter ve milisleri tarafından tuzaklanan mayın, el yapımı patlayıcılar (EYP) ile patlamamış mühimmatların imhasının sürdüğü açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Darbeci Hafter ve milisleri tarafından tuzaklanan mayın ve EYP'ler ile patlamamış mühimmatların imhası sürüyor. Libya'da bulunan uzman personelimiz, fedakarca ve kahramanca çalışarak siviller için büyük risk oluşturan mayın ve EYP'leri temizliyor" denildi.

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