MSB: "Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildi" - Son Dakika

MSB: "Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildi"
27.11.2020 13:53
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildi." ifadesi yer aldı.
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