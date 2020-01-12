MSB: "Libya ve İdlib'deki ateşkes ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Libya ve İdlib'deki ateşkes ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde... - Son Dakika

MSB: "Libya ve İdlib'deki ateşkes ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde...

6 saat önce

MSB: "Libya ve İdlib'deki ateşkes ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir veya iki olay dışında durumun sakin olduğu gözlemlenmektedir.

MSB:

MSB: "Libya ve İdlib'deki ateşkes ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir veya iki olay dışında durumun sakin olduğu gözlemlenmektedir."

İdlib, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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