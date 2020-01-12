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MSB: "Libya ve İdlib'deki ateşkes ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde...
6 saat önce
MSB: "Libya ve İdlib'deki ateşkes ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir veya iki olay dışında durumun sakin olduğu gözlemlenmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:42 Kaynak: AA
MSB: "Libya ve İdlib'deki ateşkes ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir veya iki olay dışında durumun sakin olduğu gözlemlenmektedir."
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