Son dakika haberleri | MSB: Libyalı askerlere ağır silah atış eğitimleri verildi
25.12.2020 15:23
Edinilen son dakika haberine göre MSB: Libyalı askerlere ağır silah atış eğitimleri verildiMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libyalı askerlere ağır silah atış eğitimleri verildiğini açıkladı.
MSB: Libyalı askerlere ağır silah atış eğitimleri verildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libyalı askerlere ağır silah atış eğitimleri verildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere; topçu, ÇNRA ve havan gibi ağır silah atış eğitimleri verildi" denildi.
ANKARA, -
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