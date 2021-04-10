MSB, Mareşal Fevzi Çakmak'ı vefatının 71. yılında andı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mareşal Fevzi Çakmak'ın ölümünün 71'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstiklal Savaşı döneminin ilk Milli Savunma Bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ı vefatının 71'inci yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.